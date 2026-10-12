DO Aktie 923526 / AT0000818802
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12.10.2026 10:02:29
ATX-Wert DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in DO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das DO-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren DO-Anteile an diesem Tag 110.40 EUR wert. Bei einem DO-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.906 DO-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DO-Papiers auf 195.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176.63 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 76.63 Prozent gesteigert.
Am Markt war DO jüngst 2.14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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