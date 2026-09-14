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DO Aktie 923526 / AT0000818802

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Lohnendes DO-Investment? 14.09.2026 10:02:17

ATX-Wert DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 3 Jahren verdient

ATX-Wert DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

DO
196.60 EUR -0.61%
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Heute vor 3 Jahren wurden DO-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104.00 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 96.154 DO-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen DO-Aktien wären am 11.09.2026 19’019.23 EUR wert, da der Schlussstand 197.80 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90.19 Prozent angewachsen.

DO war somit zuletzt am Markt 2.17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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