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09.11.2026 10:02:21
ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DO-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der DO-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 118.60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.432 DO-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’842.33 EUR, da sich der Wert einer DO-Aktie am 06.11.2026 auf 218.50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84.23 Prozent vermehrt.
DO wurde am Markt mit 2.40 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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