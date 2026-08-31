ATX-Wert DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DO-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62.75 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 1.594 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 209.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 333.07 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 233.07 Prozent.

DO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch