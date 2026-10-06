CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352
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06.10.2026 10:02:12
ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CA Immobilien-Aktie Investoren gebracht.
CA Immobilien-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36.65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27.285 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 585.27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21.45 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41.47 Prozent verringert.
Alle CA Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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