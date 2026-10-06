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CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352

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CA Immobilien-Investment im Blick 06.10.2026 10:02:12

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren angefallen

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CA Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

CA Immobilien
20.18 CHF 2.01%
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CA Immobilien-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36.65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27.285 CA Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 585.27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21.45 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41.47 Prozent verringert.

Alle CA Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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Short 14’545.55 13.73 S6BWWU
Short 15’085.30 8.87 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’856.04 06.10.2026 10:04:40
Long 13’115.89 19.24 S5BOUU
Long 12’824.42 13.66 SGHBWU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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