ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit CA Immobilien-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 37.50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 266.667 CA Immobilien-Aktien. Die gehaltenen CA Immobilien-Aktien wären am 10.08.2026 6’426.67 EUR wert, da der Schlussstand 24.10 EUR betrug. Mit einer Performance von -35.73 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

CA Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch