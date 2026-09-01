ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30.45 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 328.407 CA Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 23.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’651.89 EUR wert. Damit wäre die Investition um 23.48 Prozent gesunken.

Am Markt war CA Immobilien jüngst 2.14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch