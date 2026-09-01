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CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352

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Performance unter der Lupe 01.09.2026 10:02:33

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in CA Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

CA Immobilien
21.52 CHF -1.08%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30.45 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 328.407 CA Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 23.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’651.89 EUR wert. Damit wäre die Investition um 23.48 Prozent gesunken.

Am Markt war CA Immobilien jüngst 2.14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
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