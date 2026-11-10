ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden CA Immobilien-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16.22 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6.167 CA Immobilien-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 21.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131.05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31.05 Prozent.

Der Börsenwert von CA Immobilien belief sich zuletzt auf 1.94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch