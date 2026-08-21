ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 21.08.2021 wurde das BAWAG-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 48.88 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 204.583 BAWAG-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BAWAG-Papiers auf 173.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35’392.80 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 253.93 Prozent angewachsen.

BAWAG wurde am Markt mit 13.53 Mrd. Euro bewertet. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Papiere zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Der Erstkurs des BAWAG-Papiers belief sich damals auf 47.30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch