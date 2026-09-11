ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der BAWAG-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43.18 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 231.589 BAWAG-Anteilen. Die gehaltenen BAWAG-Anteile wären am 10.09.2026 41’222.79 EUR wert, da der Schlussstand 178.00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 312.23 Prozent gesteigert.

BAWAG war somit zuletzt am Markt 13.72 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der BAWAG-Anteile an der Börse Wien war der 25.10.2017. Zum Börsendebüt der BAWAG-Aktie wurde der Erstkurs mit 47.30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch