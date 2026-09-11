BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
11.09.2026 10:02:23
ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAWAG-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der BAWAG-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43.18 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 231.589 BAWAG-Anteilen. Die gehaltenen BAWAG-Anteile wären am 10.09.2026 41’222.79 EUR wert, da der Schlussstand 178.00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 312.23 Prozent gesteigert.
BAWAG war somit zuletzt am Markt 13.72 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der BAWAG-Anteile an der Börse Wien war der 25.10.2017. Zum Börsendebüt der BAWAG-Aktie wurde der Erstkurs mit 47.30 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAWAG
|
15:58
|Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Wien: ATX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Pluszeichen in Wien: ATX präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX in Rot (finanzen.ch)
|
09.09.26
|ATX aktuell: ATX verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
Analysen zu BAWAG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.