ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das AT S (AT&S)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33.20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.120 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’873.49 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 24.09.2026 auf 195.00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 487.35 Prozent.

AT S (AT&S) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.96 Mrd. Euro gelistet. Am 16.07.1999 wagte die AT S (AT&S)-Aktie an der Börse Wien den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der AT S (AT&S)-Aktie bei 18.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch