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AT & S Aktie 828998 / AT0000969985

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Langfristige Anlage 21.08.2026 10:02:26

ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

AT & S
135.20 CHF 1.12%
Kaufen Verkaufen

Das AT S (AT&S)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die AT S (AT&S)-Aktie an diesem Tag bei 31.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 321.958 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AT S (AT&S)-Papiers auf 143.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46’039.92 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 360.40 Prozent.

AT S (AT&S) war somit zuletzt am Markt 5.79 Mrd. Euro wert. Das AT S (AT&S)-Papier wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der AT S (AT&S)-Aktie belief sich damals auf 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: AT&S
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Short 15’198.42 13.82 S3CBQU
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Long 13’720.26 19.71 SMBH3U
Long 13’400.36 13.83 SYBVIU
Long 12’842.85 8.98 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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