AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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21.08.2026 10:02:26
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das AT S (AT&S)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die AT S (AT&S)-Aktie an diesem Tag bei 31.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 321.958 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AT S (AT&S)-Papiers auf 143.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46’039.92 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 360.40 Prozent.
AT S (AT&S) war somit zuletzt am Markt 5.79 Mrd. Euro wert. Das AT S (AT&S)-Papier wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der AT S (AT&S)-Aktie belief sich damals auf 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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