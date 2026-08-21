ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das AT S (AT&S)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die AT S (AT&S)-Aktie an diesem Tag bei 31.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 321.958 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AT S (AT&S)-Papiers auf 143.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46’039.92 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 360.40 Prozent.

AT S (AT&S) war somit zuletzt am Markt 5.79 Mrd. Euro wert. Das AT S (AT&S)-Papier wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der AT S (AT&S)-Aktie belief sich damals auf 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch