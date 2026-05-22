AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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22.05.2026 10:02:35
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in AT S (AT&S) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das AT S (AT&S)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des AT S (AT&S)-Papiers betrug an diesem Tag 16.04 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investierten, hätten nun 62.344 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’269.33 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Papiers am 21.05.2026 auf 116.60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 626.93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AT S (AT&S) bezifferte sich zuletzt auf 4.51 Mrd. Euro. Am 16.07.1999 fand der erste Handelstag des AT S (AT&S)-Papiers an der Börse Wien statt. Der Erstkurs des AT S (AT&S)-Anteils belief sich damals auf 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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