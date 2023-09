ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in AT S (AT&S) abgeworfen

Das AT S (AT&S)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15.42 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AT S (AT&S)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6.485 AT S (AT&S)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2023 gerechnet (28.76 EUR), wäre das Investment nun 186.51 EUR wert. Mit einer Performance von +86.51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AT S (AT&S) belief sich zuletzt auf 1.17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AT S (AT&S)-Anteils fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AT S (AT&S)-Papiers auf 18.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch