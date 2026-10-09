AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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09.10.2026 10:02:31
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AT S (AT&S)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren AT S (AT&S)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 09.10.2025 wurde das AT S (AT&S)-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27.10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.690 AT S (AT&S)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AT S (AT&S)-Papiers auf 221.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817.34 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 717.34 Prozent angewachsen.
Insgesamt war AT S (AT&S) zuletzt 8.53 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der AT S (AT&S)-Aktie fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Den ersten Handelstag begann der AT S (AT&S)-Anteilsschein bei 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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