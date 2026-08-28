AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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28.08.2026 10:02:25
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit AT S (AT&S)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36.15 EUR. Bei einem AT S (AT&S)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.766 AT S (AT&S)-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 406.09 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 27.08.2026 auf 146.80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 306.09 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte AT S (AT&S) einen Börsenwert von 5.36 Mrd. Euro. AT S (AT&S)-Anteile wurde am 16.07.1999 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des AT S (AT&S)-Papiers belief sich damals auf 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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