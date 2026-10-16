AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables AT S (AT&S)-Investment?
|
16.10.2026 10:02:18
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen AT S (AT&S)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 16.10.2023 wurde das AT S (AT&S)-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25.88 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 38.640 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 177.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’839.26 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 583.93 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von AT S (AT&S) belief sich zuletzt auf 7.81 Mrd. Euro. Das AT S (AT&S)-IPO fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AT S (AT&S)-Papiers auf 18.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
16.10.26
|ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse Wien in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Wien: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|ATX aktuell: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu AT & S (AT&S)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.