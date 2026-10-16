ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 16.10.2023 wurde das AT S (AT&S)-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25.88 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 38.640 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 177.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’839.26 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 583.93 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von AT S (AT&S) belief sich zuletzt auf 7.81 Mrd. Euro. Das AT S (AT&S)-IPO fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AT S (AT&S)-Papiers auf 18.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch