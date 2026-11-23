Am 23.11.2021 wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Andritz-Aktie an diesem Tag 44.30 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22.573 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (77.50 EUR), wäre die Investition nun 1’749.44 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 74.94 Prozent.

Der Börsenwert von Andritz belief sich jüngst auf 7.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch