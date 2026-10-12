ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen

Am 12.10.2025 wurde die Andritz-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 60.75 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16.461 Andritz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’339.92 EUR, da sich der Wert einer Andritz-Aktie am 09.10.2026 auf 81.40 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33.99 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Andritz betrug jüngst 7.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch