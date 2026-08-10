ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Andritz-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 45.60 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.932 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 81.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’789.67 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78.97 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Andritz belief sich jüngst auf 8.00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch