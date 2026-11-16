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|Profitable Andritz-Anlage?
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16.11.2026 10:02:16
ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Andritz-Investment gewesen.
Am 16.11.2023 wurde die Andritz-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Andritz-Papier bei 48.86 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Andritz-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.047 Andritz-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 170.69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 83.40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 70.69 Prozent.
Der Börsenwert von Andritz belief sich jüngst auf 8.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu Andritz AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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