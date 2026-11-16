ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 16.11.2023 wurde die Andritz-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Andritz-Papier bei 48.86 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Andritz-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.047 Andritz-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 170.69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 83.40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 70.69 Prozent.

Der Börsenwert von Andritz belief sich jüngst auf 8.17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch