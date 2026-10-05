ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Andritz-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 48.42 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.065 Andritz-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 171.43 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Anteils am 02.10.2026 auf 83.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71.43 Prozent vermehrt.

Andritz war somit zuletzt am Markt 8.13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch