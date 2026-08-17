ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Andritz-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 62.10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 161.031 Andritz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’075.68 EUR, da sich der Wert einer Andritz-Aktie am 14.08.2026 auf 81.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.76 Prozent vermehrt.

Andritz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch