ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.00 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Wienerberger-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41.667 Wienerberger-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 720.83 EUR, da sich der Wert einer Wienerberger-Aktie am 25.09.2026 auf 17.30 EUR belief. Mit einer Performance von -27.92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Wienerberger war somit zuletzt am Markt 1.89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch