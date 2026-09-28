Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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28.09.2026 10:02:19
ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Wienerberger-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.00 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Wienerberger-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41.667 Wienerberger-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 720.83 EUR, da sich der Wert einer Wienerberger-Aktie am 25.09.2026 auf 17.30 EUR belief. Mit einer Performance von -27.92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Wienerberger war somit zuletzt am Markt 1.89 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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