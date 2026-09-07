ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Wienerberger-Papier an diesem Tag 33.60 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 29.762 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 574.70 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 04.09.2026 auf 19.31 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42.53 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Wienerberger belief sich zuletzt auf 2.11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch