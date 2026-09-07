Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Wienerberger-Einstieg?
|
07.09.2026 10:02:28
ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Wienerberger-Papier an diesem Tag 33.60 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 29.762 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 574.70 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 04.09.2026 auf 19.31 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42.53 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Wienerberger belief sich zuletzt auf 2.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
09:28
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Wien: ATX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse Wien in Grün: ATX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
04.09.26
|ATX aktuell: So steht der ATX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Wienerberger AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.