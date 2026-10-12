ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wienerberger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 12.10.2016 wurde das Wienerberger-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Wienerberger-Papier bei 14.62 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.840 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Wienerberger-Aktie auf 15.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105.34 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.34 Prozent angezogen.

Wienerberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch