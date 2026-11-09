ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die voestalpine-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34.07 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 29.351 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1’178.16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40.14 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.82 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von voestalpine betrug jüngst 6.88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch