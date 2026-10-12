voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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12.10.2026 10:02:29
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren voestalpine-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 12.10.2016 wurden voestalpine-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen voestalpine-Anteile an diesem Tag bei 31.63 EUR. Bei einem voestalpine-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.162 voestalpine-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140.90 EUR, da sich der Wert einer voestalpine-Aktie am 09.10.2026 auf 44.56 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.90 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von voestalpine belief sich zuletzt auf 7.64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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