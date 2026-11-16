ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die voestalpine-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die voestalpine-Anteile bei 34.44 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 290.360 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 36.56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’615.56 EUR wert. Damit wäre die Investition um 6.16 Prozent gestiegen.

Alle voestalpine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch