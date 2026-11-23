Heute vor 3 Jahren wurde das voestalpine-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26.12 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.828 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 124.66 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Anteils am 20.11.2026 auf 32.56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24.66 Prozent.

Alle voestalpine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch