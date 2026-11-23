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|Profitable voestalpine-Investition?
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23.11.2026 10:02:22
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die voestalpine-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das voestalpine-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26.12 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.828 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 124.66 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Anteils am 20.11.2026 auf 32.56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24.66 Prozent.
Alle voestalpine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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