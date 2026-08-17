voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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17.08.2026 10:02:40
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen voestalpine-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 17.08.2016 wurde das voestalpine-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30.40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32.895 voestalpine-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (45.32 EUR), wäre die Investition nun 1’490.79 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’490.79 EUR, was einer positiven Performance von 49.08 Prozent entspricht.
Am Markt war voestalpine jüngst 7.77 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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