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voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503

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voestalpine-Performance 14.09.2026 10:02:17

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen voestalpine-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

voestalpine
41.62 CHF -0.42%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der voestalpine-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das voestalpine-Papier an diesem Tag bei 29.97 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 333.667 voestalpine-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 44.56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’868.20 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48.68 Prozent angezogen.

voestalpine war somit zuletzt am Markt 7.64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: voestalpine AG
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