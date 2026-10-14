ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit Vienna Insurance-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 48.70 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20.534 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 66.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’363.45 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 36.34 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 8.35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch