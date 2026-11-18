Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Vienna Insurance-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26.05 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.839 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 76.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 294.82 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 194.82 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 10.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch