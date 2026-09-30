ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.90 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 401.606 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66.90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26’867.47 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 168.67 Prozent vermehrt.

Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 8.63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch