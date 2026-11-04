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|Rentabler Vienna Insurance-Einstieg?
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04.11.2026 10:02:12
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Vienna Insurance eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde die Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17.57 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 56.915 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (71.00 EUR), wäre das Investment nun 4’040.98 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 304.10 Prozent.
Der Marktwert von Vienna Insurance betrug jüngst 9.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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