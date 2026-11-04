ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17.57 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 56.915 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (71.00 EUR), wäre das Investment nun 4’040.98 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 304.10 Prozent.

Der Marktwert von Vienna Insurance betrug jüngst 9.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch