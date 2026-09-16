ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Vienna Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43.80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.283 Vienna Insurance-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Vienna Insurance-Aktie auf 70.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160.73 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 60.73 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vienna Insurance eine Marktkapitalisierung von 9.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch