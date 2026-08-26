Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504
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26.08.2026 10:02:15
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Vienna Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Vienna Insurance-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 24.95 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Vienna Insurance-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.008 Vienna Insurance-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 285.37 EUR wert. Damit wäre die Investition um 185.37 Prozent gestiegen.
Am Markt war Vienna Insurance jüngst 9.09 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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