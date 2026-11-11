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|Vienna Insurance-Investment
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11.11.2026 10:02:29
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Vienna Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Vienna Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vienna Insurance-Anteile an diesem Tag 44.70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 223.714 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’599.55 EUR, da sich der Wert einer Vienna Insurance-Aktie am 10.11.2026 auf 74.20 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66.00 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 9.36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Analysen zu Vienna Insurance
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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