ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Vienna Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vienna Insurance-Anteile an diesem Tag 44.70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 223.714 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’599.55 EUR, da sich der Wert einer Vienna Insurance-Aktie am 10.11.2026 auf 74.20 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66.00 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Vienna Insurance einen Börsenwert von 9.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch