Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504
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05.08.2026 10:02:26
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Vienna Insurance-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Vienna Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23.55 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vienna Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 4.246 Vienna Insurance-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 301.49 EUR, da sich der Wert einer Vienna Insurance-Aktie am 04.08.2026 auf 71.00 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 201.49 Prozent.
Vienna Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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