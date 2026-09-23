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Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504

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Hochrechnung 23.09.2026 10:02:24

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Vienna Insurance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vienna Insurance
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Am 23.09.2023 wurde das Vienna Insurance-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Vienna Insurance-Aktie bei 26.05 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38.388 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 2’664.11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 166.41 Prozent vermehrt.

Vienna Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
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