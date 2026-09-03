ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verbund-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Verbund-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 94.30 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10.604 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 627.25 EUR, da sich der Wert einer Verbund-Aktie am 02.09.2026 auf 59.15 EUR belief. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 627.25 EUR entspricht einer negativen Performance von 37.27 Prozent.

Verbund erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch