Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Verbund-Anlage im Blick
|
03.09.2026 10:02:30
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verbund-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Verbund-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Verbund-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 94.30 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10.604 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 627.25 EUR, da sich der Wert einer Verbund-Aktie am 02.09.2026 auf 59.15 EUR belief. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 627.25 EUR entspricht einer negativen Performance von 37.27 Prozent.
Verbund erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verbund AG
|
02.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|ATX aktuell: ATX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Wien: ATX Prime legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt mittags (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Start freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Verbund AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.