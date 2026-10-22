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22.10.2026 10:02:03
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verbund von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Verbund-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Verbund-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 81.10 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 123.305 Verbund-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 66.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’144.27 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.56 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Verbund einen Börsenwert von 22.77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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