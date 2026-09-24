ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Verbund-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Verbund-Papier 79.20 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12.626 Verbund-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Verbund-Aktien wären am 23.09.2026 791.04 EUR wert, da der Schlussstand 62.65 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20.90 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Verbund belief sich jüngst auf 21.57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch