Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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20.08.2026 10:02:04
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Verbund-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Das Verbund-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62.90 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Verbund-Aktie investierten, hätten nun 158.983 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 9’141.49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57.50 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 8.59 Prozent.
Verbund wurde am Markt mit 19.79 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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