ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Verbund-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Verbund-Papier bei 15.65 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 63.898 Verbund-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 69.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’434.50 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 343.45 Prozent.

Verbund wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.15 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch