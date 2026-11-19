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19.11.2026 10:02:05
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Verbund-Aktien verlieren können.
Vor 3 Jahren wurde das Verbund-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Verbund-Aktie bei 85.35 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Verbund-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.172 Verbund-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Verbund-Aktie auf 69.35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81.25 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18.75 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Verbund bezifferte sich zuletzt auf 24.39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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