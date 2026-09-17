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Verbund Aktie 430175 / AT0000746409

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Verbund-Investition im Blick 17.09.2026 10:02:07

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Verbund-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Verbund
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Die Verbund-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59.95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.668 Verbund-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 61.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102.92 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 2.92 Prozent.

Jüngst verzeichnete Verbund eine Marktkapitalisierung von 20.84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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