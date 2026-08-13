Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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13.08.2026 10:02:20
ATX-Titel Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Verbund-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Verbund-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13.76 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Verbund-Aktie investierten, hätten nun 72.701 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 4’125.77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56.75 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 312.58 Prozent.
Der Börsenwert von Verbund belief sich zuletzt auf 19.80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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