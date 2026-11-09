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|UNIQA Insurance-Investition im Blick
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09.11.2026 10:02:21
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in UNIQA Insurance eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die UNIQA Insurance-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5.92 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 168.976 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 17.78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’004.39 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 3’004.39 EUR, was einer positiven Performance von 200.44 Prozent entspricht.
Alle UNIQA Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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